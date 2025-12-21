Ecco com’è morto Dario Cipullo la scoperta a poche ore dal tragico ritrovamento
Dramma nel Novarese: si è chiusa con il dolore la scomparsa di Dario Cipullo, 16enne di Novara sparito la notte del 19 dicembre dopo una serata con gli amici della squadra di rugby per la festa di Natale. Dopo ore di ricerche e appelli, il corpo del ragazzo è stato individuato nel Canale Cavour ad Agognate, nell’area che conduce agli svincoli autostradali. Un epilogo improvviso, che ha lasciato increduli amici e compagni. Il giovane era stato visto per l’ultima volta intorno all’una nei pressi del centro commerciale San Martino; da quel momento il telefono è risultato spento. Il recupero è avvenuto vicino alla rotonda che porta al casello A4 Novara Ovest, con l’intervento dei Vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
