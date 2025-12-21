Eccellenza la Messana cala il tris al Giarre e chiude uno strepitoso 2025
La Messana ha concluso con successo il girone d’andata del campionato, ottenendo una vittoria importante contro il Giarre al “Marullo” di Bisconte. La squadra ha dimostrato solidità e determinazione, chiudendo l’anno nel modo migliore possibile. Eccellenza, la Messana cala il tris al Giarre e chiude uno strepitoso 2025.
La Messana ha battuto il Giarre al “Marullo” di Bisconte, chiudendo, così, nel migliore dei modi il girone d’andata e lo strepitoso 2025. Dopo le iniziali fasi di studio, i peloritani prendono in mano il pallino della manovra, sfiorando il vantaggio: cross di De Leon e colpo di testa di Gazzè. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
