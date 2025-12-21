Eccellenza la Messana cala il tris al Giarre e chiude uno strepitoso 2025

La Messana ha concluso con successo il girone d’andata del campionato, ottenendo una vittoria importante contro il Giarre al “Marullo” di Bisconte. La squadra ha dimostrato solidità e determinazione, chiudendo l’anno nel modo migliore possibile. Eccellenza, la Messana cala il tris al Giarre e chiude uno strepitoso 2025.

