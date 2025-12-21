Eccellenza. Il nuovo Matelica sfida l’Urbania All’andata finì 0-0, nella prima giornata di campionato. Dopo quindici turni, Matelica e Urbania sono separate da tre punti (21 contro 18) e si trovano entrambe in una posizione di lotta per evitare la retrocessione. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che cercano di migliorare la propria classifica nel proseguo del campionato.

All’andata finì 0-0, era la prima giornata di campionato. Dopo quindici turni Matelica e Urbania hanno tre punti di differenza (21 per i pesaresi, 18 per i biancorossi) e lottano per non finire in piena zona retrocessione. Per la verità i matelicesi sono già scivolati nella griglia play out dopo la sconfitta di domenica a Tolentino che è costata la panchina a Lorenzo Ciattaglia, dimessosi lunedì scorso. Pure l’Urbania è reduce da un ko sul campo della Fermana (3-1) e ha bisogno di punti. Sarà una bella sfida. Per la panchina biancorossa non ci sono novità ufficiali. Al timone della squadra resta al momento il direttore generale Gabriele Scandurra, coadiuvato dal campo da Paolo Ginestra, capitano e giocatore di lungo corso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Il nuovo Matelica sfida l’Urbania

Leggi anche: Eccellenza. Matelica di nuovo a Osimo dopo il blitz in Coppa Italia

Leggi anche: Urbania, a Trodica una vittoria d’Eccellenza

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Eccellenza / Matelica, per l’attacco arriva Gabriele Tittarelli.

Fermignano a Matelica col coltello tra i denti. K-Sport, sfida al Recchioni: "Gara difficilissima" - L’Urbania e la K Sport sono impegnate ambedue in trasferta mentre l’Urbino e la Fermignanese giocano tra le proprie mura. ilrestodelcarlino.it

Eccellenza. Il Mazzola sfida i Leoni - 1 il finale per il leoni) nel secondo test amichevole della sua stagione. lanazione.it

Coppa Italia Eccellenza: battuta Matelica. K Sport vola in finale - (26’ st Pecci), Tomas Caleir, Bonvin (29’ st Carsetti), D’Errico ... ilrestodelcarlino.it

Scopri l'eccellenza dei piatti tipici cinesi a Voghera! nuovo menu e i nuovi piatti! siamo aperti anche il Natale è Capodanno prenotare adesso il vostro posto! anche take away e consegna domicilio Indirizzo: Via sant’ambrogio17 Voghera (PV) Orari: - facebook.com facebook