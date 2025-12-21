Il Team 2 Winter Wildcards per la modalità Ultimate Team di EA FC 26 è stato annunciato. Le carte speciali della nuova promo della stagione sono state rivelate e saranno disponibili nei pacchetti di UT 26 per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di giovedi 25 dicembre. EA Sports FC 26. Acquista il nuovo capitolo del simulatore calcistico di EA Sports su Amazon approfittando di uno sconto del 38%. 79.90€ 49.90€ Compra Ora! Nella seconda squadra Winter Wildcards sono inseriti alcuni dei giocatori più forti del panorama calcistico mondiale che competono per vincere alcuni dei tornei e dei campionati più importanti d’europa. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

© Fifaultimateteam.it - EA FC 26 Team 2 Winter Wildcards Elenco Carte Seconda Squadra Dei Jolly Invernali

Leggi anche: EA FC 26 Team 1 Winter Wildcards Lista Carte Prima Squadra Dei Jolly Invernali

Leggi anche: EA FC 26 Team 2 Cornerstones Elenco Carte Della Seconda Squadra Dei Pilastri

