ea fc 26 prediction incontri principali per le sbc in arrivo il 25 dicembre

Disponibile la prediction degli Incontri Principali del 25 Dicembre. Come accade abitualmente giovedi le nuove SBC saranno disponibili nella sezione dedicata alle Sfide Creazione Rosa della modalità Ultimate Team di EA FC 26. EA Sports FC 26. Acquista il nuovo capitolo del simulatore calcistico di EA Sports su Amazon approfittando di uno sconto del 38%. 79.90€ 49.90€ Compra Ora! La settimana prossima sono in programma molte partite importanti sia nella nostra Serie A che nella Premier League. Nel nostro campionato è in programma una delle partite più importanti, L’ Atalanta ospiterà l’ Inter, mentre nel campionato inglese è in programma la partita tra Manchester United e Newcastle. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

