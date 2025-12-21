E uscimmo a riveder le stelle l’installazione che incoraggia a ritrovare la capacità di sognare

Un invito a sollevare lo sguardo e ritrovare la meraviglia del cielo: è questo il senso dell’installazione “E uscimmo a riveder le stelle”, realizzata in Piazza Matteotti a Bergamo bassa. Commissionata e prodotta dall’azienda bergamasca Mutti Marmi e progettata dal designer Luca Schieppati, l’opera nasce dalla collaborazione di lunga data tra azienda e designer, fondata su tradizione, innovazione e attenzione alla qualità del materiale. Il titolo richiama l’ultimo verso dell’Inferno di Dante, evocando la rinascita dopo il buio: un messaggio che si inserisce nel tema di Christmas Design 2025, Palcoscenico dell’immaginazione, invitando a contemplare le stelle e a ritrovare la capacità di sognare. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

