È morto Orahovac Demir il 25enne accoltellato al Trullo | arrestati padre e figlio per omicidio
Orahovac Demir, il 25enne che è stato accoltellato ieri a Roma, è deceduto questa mattina. Tre uomini, tra cui padre e figlio, sono stati arrestati per omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Roma, è morto il 25enne accoltellato al Trullo. Dietro l'omicidio la giustizia fai da te
Leggi anche: Roma, accoltellato un 25enne al Trullo: tre fermati per tentato omicidio
È morto Orahovac Demir, il 25enne accoltellato al Trullo: arrestati padre e figlio per omicidio - Orahovac Demir, il 25enne che è stato accoltellato ieri a Roma, è deceduto questa mattina. fanpage.it
Roma, al Trullo auto bruciate e coltellate: morto un 25enne. La pista del racket per il controllo degli affitti - Una strada larga poco più di tre metri dove, ieri pomeriggio, da un lato le bimbe della scuola di pattinaggio mostravano orgogliose tutù e cappellini natalizi ... ilmattino.it
Accoltellato in strada, 25enne muore dopo un giorno di agonia. L'intervento dei soccorsi la sera prima e le auto bruciate: cosa sappiamo - Non ce l'ha fatta Orahovac Demir, il 25enne accoltellato sabato 20 dicembre in viale Ventimiglia, al Trullo, periferia di Roma. msn.com
