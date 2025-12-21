È morto Orahovac Demir il 25enne accoltellato al Trullo | arrestati padre e figlio per omicidio

Orahovac Demir, il 25enne che è stato accoltellato ieri a Roma, è deceduto questa mattina. Tre uomini, tra cui padre e figlio, sono stati arrestati per omicidio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

