È morto il 25enne accoltellato sulle scale di un palazzo a Roma Forse una resa di conti tra inquilini | tre arresti
Roma, 21 dicembre 2025 – È morto in ospedale il 25enne accoltellato ieri a Roma. Il ragazzo –il montenegrino Orahovac Demir – era stato ricoverato d’urgenza al San Camillo dopo essere accoltellato sulle scale di un palazzo al civico 44 di via Ventimiglia, nel quartiere Trullo alla periferia della Capitale. Si aggrava ora la posizione delle tre persone arrestate: da una prima ricostruzione, l'aggressione rientrerebbe in una resa dei conti tra abitanti dello stabile in cui vivevano, nel quadrante dei lotti popolari del Portuense. Le violenze iniziate la sera prima. Tre uomini sono stati fermati ieri dai carabinieri per l'accoltellamento del 25enne montenegrino Orahovac Demir. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: Tentato omicidio al Trullo, 25enne accoltellato. La resa dei conti tra residenti finisce nel sangue
Leggi anche: Roma, 25enne morto dopo essere stato accoltellato: fermati tre sospettati
Roma, morto il 25enne accoltellato ieri al Trullo - 50 Orahovac Demnir, il 25enne accoltellato ieri in viale Ventimiglia nella zona del Trullo a Roma. adnkronos.com
È morto il 25enne accoltellato sulle scale di un palazzo a Roma. Forse una resa di conti tra inquilini: tre arresti - Tutto è iniziato la sera precedente, quando il ragazzo era stato soccorso per una ferita alla testa. quotidiano.net
Roma, morto 25enne accoltellato al Trullo. Arrestati tre uomini per tentato omicidio - È morto questa mattina, domenica 21 dicembre, Orahovac Demnir, il 25enne accoltellato ieri nella zona del Trullo a Roma. tg.la7.it
Roma, è morto il 25enne accoltellato al Trullo. Dietro l'omicidio la giustizia fai da te Link al primo commento facebook
In bici elettrica travolto da auto: morto 25enne. Anziana investita sulle strisce, è grave x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.