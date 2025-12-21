Roma, 21 dicembre 2025 – È morto in ospedale il 25enne accoltellato ieri a Roma. Il ragazzo –il montenegrino Orahovac Demir – era stato ricoverato d’urgenza al San Camillo dopo essere accoltellato sulle scale di un palazzo al civico 44 di via Ventimiglia, nel quartiere Trullo alla periferia della Capitale. Si aggrava ora la posizione delle tre persone arrestate: da una prima ricostruzione, l'aggressione rientrerebbe in una resa dei conti tra abitanti dello stabile in cui vivevano, nel quadrante dei lotti popolari del Portuense. Le violenze iniziate la sera prima. Tre uomini sono stati fermati ieri dai carabinieri per l'accoltellamento del 25enne montenegrino Orahovac Demir. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - È morto il 25enne accoltellato sulle scale di un palazzo a Roma. Forse una resa dei conti tra inquilini: tre arresti

Leggi anche: È morto il 25enne accoltellato sulle scale di un palazzo a Roma. Forse una resa di conti tra inquilini: tre arresti

Leggi anche: Tentato omicidio al Trullo, 25enne accoltellato. La resa dei conti tra residenti finisce nel sangue

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Roma, morto il 25enne accoltellato ieri al Trullo - 50 Orahovac Demnir, il 25enne accoltellato ieri in viale Ventimiglia nella zona del Trullo a Roma. adnkronos.com