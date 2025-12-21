È morto a 87 anni il fotoreporter Giorgio Pegoli raccontò le guerre del mondo

È morto a Senigallia, dove viveva, all’età di 87 anni Giorgio Pegoli, fotoreporter i cui scatti, pubblicati su importanti testate nazionali e internazionali, hanno raccontato anche guerre in varie parti del mondo, dal Vietnam al Golfo fino all’Afghanistan. Pegoli aveva ricevuto l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica ed era stato eletto giornalista dell’anno nel 1994 a Cattolica. Il. 🔗 Leggi su Feedpress.me

