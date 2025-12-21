È morta Maria Organtini paladina dei poeti e degli artisti di Monza e Brianza

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monza piange Maria Organtini, la fondatrice del Cenacolo dei poeti e degli artisti di Monza e Brianza. Nella notte di domenica 21 dicembre si è spenta all’età di 83 uno dei simboli della cultura cittadina.Il suo amore per la culturaNata a Roma nel 1942 Maria Organtini era una monzese d’adozione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

