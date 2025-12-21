Monza piange Maria Organtini, la fondatrice del Cenacolo dei poeti e degli artisti di Monza e Brianza. Nella notte di domenica 21 dicembre si è spenta all’età di 83 uno dei simboli della cultura cittadina.Il suo amore per la culturaNata a Roma nel 1942 Maria Organtini era una monzese d’adozione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - È morta Maria Organtini, paladina dei poeti e degli artisti di Monza e Brianza

Leggi anche: Roma. “Ave o Maria”. Concerto lirico il 29 Novembre alla Chiesa degli Artisti (Basilica di Santa Maria in Monte Santo) di Piazza del Popolo

Leggi anche: La Chiesa degli Artisti diventa Casa degli Artisti con Mediterraneo di Maverick Lo Bianco

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

È morta all’età di 49 anni Maria Lo Baido, moglie del sindaco di Borgetto Roberto Davì, dopo una grave malattia affrontata con coraggio e dignità. Lascia un dolore profondo nei cuori di chi l’ha conosciuta e amata, in primo luogo nei suoi quattro figli e nel marit - facebook.com facebook