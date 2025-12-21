E-commerce in costante crescita le consegne di Poste aumentano del 14% Sul riminese nuovi assunti
L'e-commerce continua a espandersi, portando a un aumento delle consegne postali. In provincia di Rimini, Poste Italiane ha registrato un incremento del 14% nei volumi di consegne nei primi nove mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Sul territorio riminese, si registrano anche nuove assunzioni per far fronte alla crescente domanda.
Numeri in crescita sui volumi delle consegne effettuate da Poste Italiane in provincia di Rimini con oltre +14% registrato nei primi nove mesi di quest’anno, rispetto ai primi nove mesi dell’anno precedente. Numeri destinati ad aumentare in queste settimane in quanto ci troviamo nel pieno. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Crescita dell’e-commerce: come prepararsi a un mercato in continua evoluzione - commerce rappresenta uno dei fenomeni più rilevanti degli ultimi anni nel panorama economico e digitale ... lineaedp.it
Siena, Poste Italiane crescita e-commerce sul territorio provinciale - Numeri in crescita sui volumi delle consegne effettuate da Poste Italiane in provincia di Siena con un +26% registrato quest’anno, rispetto ai primi nove mesi dell’anno precedente. radiosienatv.it
Numeri in crescita sui volumi delle consegne effettuate da Poste nel Reatino: +22,4% nei primi 9 mesi del 2025 - RIETI – Numeri in crescita sui volumi delle consegne effettuate da Poste Italiane in provincia di Rieti con un +22,4% registrato nei primi nove mesi del 2025, rispetto ... msn.com
