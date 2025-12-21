Dumfries Inter scatta l’allarme per la fascia destra | l’esterno è ko riflessioni di mercato in corso

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dumfries Inter, scatta l’allarme per i nerazzurri: la fascia destra è scoperta. Partono le valutazioni sul mercato L’Inter sta valutando con grande attenzione un possibile intervento sul mercato di gennaio dopo il serio infortunio di Denzel Dumfries. L’esterno olandese, classe 1996, resterà fuori almeno fino a marzo, un’assenza pesante in un periodo fitto di impegni tra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

dumfries160inter scatta l8217allarme per la fascia destra l8217esterno 232 ko riflessioni di mercato in corso

© Calcionews24.com - Dumfries Inter, scatta l’allarme per la fascia destra: l’esterno è ko, riflessioni di mercato in corso

Leggi anche: Dumfries Inter, emergenza fascia destra: olandese ko e riflessioni di mercato a gennaio

Leggi anche: Mercato Inter, casting per la fascia destra: dal sogno Palestra all’occasione Dodò. Tutti i nomi per sostituire Dumfries

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.