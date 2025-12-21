Dumfries Inter scatta l’allarme per la fascia destra | l’esterno è ko riflessioni di mercato in corso
Dumfries Inter, scatta l’allarme per i nerazzurri: la fascia destra è scoperta. Partono le valutazioni sul mercato L’Inter sta valutando con grande attenzione un possibile intervento sul mercato di gennaio dopo il serio infortunio di Denzel Dumfries. L’esterno olandese, classe 1996, resterà fuori almeno fino a marzo, un’assenza pesante in un periodo fitto di impegni tra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Dumfries Inter, emergenza fascia destra: olandese ko e riflessioni di mercato a gennaio
Leggi anche: Mercato Inter, casting per la fascia destra: dal sogno Palestra all’occasione Dodò. Tutti i nomi per sostituire Dumfries
Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.
CdS - #Inter, niente sostituto per #Dumfries, ma il nodo resta #LuisHenrique. Il punto sui profili da monitorare x.com
Inter Dumfries e non solo… Le parole di Biasin - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.