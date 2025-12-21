Inter News 24 Dumfries Inter, e sostituto a gennaio: la posizione nerazzurra raccontata dal Corriere dello Sport tra riflessioni interne. Inter Dumfries resta un tema centrale in vista dell’imminente apertura del calciomercato di gennaio. La posizione del club nerazzurro, almeno in apparenza, è piuttosto chiara: nessun intervento per sostituire l’esterno olandese durante la sessione invernale. Tuttavia, come racconta il Corriere dello Sport, qualcosa si sta muovendo dietro le quinte dopo la recente sfida contro il Bologna. Secondo il quotidiano romano, «la linea, almeno ufficialmente, non è cambiata: l’Inter non prenderà un sostituto per Dumfries. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Dumfries Inter, la linea del club sul mercato di gennaio: cosa può cambiare

