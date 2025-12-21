Due morti in un' abitazione di Uggiate con Ronago Como | ipotesi omicidio-suicidio

21 dic 2025

I corpi di un uomo e di una donna anziani sono stati rinvenuti in un'abitazione a Ronago, frazione di Uggiate. In corso le indagini dei carabinieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.itImmagine generica

