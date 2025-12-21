Due milioni per i giornali in classe al via le domande al Die | ecco come a scuola si combatte la disinformazione
Due milioni di euro per combattere la disinformazione e allenare il pensiero critico delle giovani generazioni, attraverso fonti affidabili da approfondire e confrontare: si è aperta la nuova finestra di opportunità per le scuole, che possono richiedere al Dipartimento Informazione Editoria il rimborso delle somme spese per l’acquisto di giornali e riviste. Fino al 16 marzo 2026 le istituzioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me
