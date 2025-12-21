Due donne investite in pieno centro | corsa in ospedale
Due donne anziane sarebbero state investite in via Arenaccia. A darne notizia è stato il consigliere della quarta Municipalità Enrico Cella, secondo il quale le due sarebbero state travolte mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali. “Sul posto sono intervenute due autoambulanze -. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Pavia, scazzottata in pieno centro: quattro coinvolti, due finiscono in ospedale
Leggi anche: Incidente stradale, investite due donne: una è grave
Uccisa sulla ciclabile in viale Brianza a Milano, chiesta condanna per l’assessore Granelli; San Costantino Calabro, investite mentre passeggiano: 47enne in condizioni critiche, il conducente si costituisce; Donna investita da auto in corsa, 47enne in coma: conducente va in caserma dopo ore –; Nel Vibonese investite da un’auto pirata, paese sotto choc.
Due donne investite sulle strisce. Una rischia di perdere la gamba - Due donne di 74 e 75 anni sono state investite da un camion mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali, sulla provinciale 233 all’incrocio con viale Primo Maggio a Garbagnate. ilgiorno.it
Nel Vibonese investite da un’auto pirata, paese sotto choc - La piccola comunità di San Costantino Calabro è rimasta profondamente scossa dopo l’incidente avvenuto ieri sera all’ingresso del paese, quando due donne sono state travolte da un’auto il cui conducen ... zoom24.it
Camion investe due donne che attraversano la strada: una rischia di perdere una gamba - L’incidente è avvenuto questo pomeriggio a Garbagnate Milanese. fanpage.it
Due donne investite e uccise da camion sulle piste ciclabili, il giudice assolve l’assessore comunale Granelli: «Il fatto non sussiste» - facebook.com facebook
Nel settembre 2020 un 27enne investe due giovani donne nel canton Turgovia: un attacco deliberato motivato da un’ideologia misogina. x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.