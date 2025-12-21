Due alloggi pubblici da liberare scatta l' ordinanza Occupati senza titolo

Il Comune di Aversa ha emanato un’ordinanza per il rilascio immediato di due alloggi di edilizia residenziale pubblica attualmente occupati senza titolo. La misura si rende necessaria per garantire il rispetto delle normative e la corretta gestione del patrimonio pubblico. L’azione segue le procedure previste dalla legge per il ripristino della legalità e l’assegnazione corretta degli immobili.

Unione Inquilini denuncia una situazione sempre più grave sul diritto alla casa, tra sgomberi, alloggi pubblici vuoti e politiche che favoriscono la rendita immobiliare. MILANO E PROVINCIA Quartiere Baggio – via Quarti Rinviato lo sfratto di una famiglia pale - facebook.com facebook

Emergenza case a #milano, arrivano 500 alloggi pubblici: ecco il piano e dove saranno x.com

