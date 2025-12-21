Due alloggi pubblici da liberare scatta l' ordinanza Occupati senza titolo
Il Comune di Aversa ha emanato un’ordinanza per il rilascio immediato di due alloggi di edilizia residenziale pubblica attualmente occupati senza titolo. La misura si rende necessaria per garantire il rispetto delle normative e la corretta gestione del patrimonio pubblico. L’azione segue le procedure previste dalla legge per il ripristino della legalità e l’assegnazione corretta degli immobili.
Il Comune di Aversa ha disposto l’immediato rilascio di due alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo. La decisione riguarda due immobili che devono essere liberati entro 30 giorni, decorso il quale scatterà lo sgombero coatto con l’ausilio delle forze dell’ordine.Il. 🔗 Leggi su Casertanews.it
