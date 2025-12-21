Droga venduta col paniere | arrestati due giovanissimi
Il cliente si avvicina a un ragazzo, gli chiede qualcosa. Pochi secondi e da una finestra viene calato un paniere. Il ragazzo prende quello che c'è all'interno del paniere e lo passa al cliente che va via. Avveniva in questo modo la compravendita di droga scoperta dalla polizia a Calata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
