Droga venduta col paniere | arrestati due giovanissimi

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cliente si avvicina a un ragazzo, gli chiede qualcosa. Pochi secondi e da una finestra viene calato un paniere. Il ragazzo prende quello che c'è all'interno del paniere e lo passa al cliente che va via. Avveniva in questo modo la compravendita di droga scoperta dalla polizia a Calata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

