Dramma a Salerno accoltella la compagna e si getta dalla finestra | due morti

Una notizia atroce quella che arriva da Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno, dove un uomo di 40 anni ha accoltellato a morte la sua compagna, per poi togliersi la vita. L'orrore è avvenuto dinanzi agli occhi dell'anziana madre della donna, che ha lottato per difendere la figlia, restando a sua volta ferita. Sul caso indagano adesso le forze dell'ordine. Stando a quanto riferito sino ad ora, il terribile episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi - domenica 21 dicembre - all'interno dell'abitazione in cui i due convivevano, in via Ragone. Protagonisti di questa drammatica vicenda sono Anna Tagliaferri e Diego Di Domenico, entrambi 40enni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

