Dove vedere la Supercoppa in chiaro e a che ora

AGI - Andrà in scena lunedì 22 dicembre, trasmessa su Italia 1 alle ore 20:00 in esclusiva assoluta, la finale della 38ª edizione della Supercoppa Italiana: Napoli-Bologna. In diretta dall' Al-Awwal Park Stadium di Riyad (Arabia Saudita) si disputerà il big match che mette in palio il primo trofeo stagionale. Da un lato il Napoli campione d'Italia che ha superato il Milan in semifinale, dall'altro il Bologna, che ha alzato al cielo l'ultima Coppa Italia e ha eliminato l'Inter in una partita molto combattuta e decisa solo dopo i calci di rigore.

Bologna-Inter: orario,formazioni ufficiali, e dove vedere in tv e streaming la Supercoppa - Inter gara valida per la semifinale della Supercoppa Italiana è in programma questa sera alle 20:00 allo stadio King Saud di Riad in Arabia Saudita e sarà visibile in chiaro su Italia 1 e sull ... tuttosport.com

Dove vedere Bologna-Inter in tv oggi gratis: scelto il canale della Supercoppa, stasera diretta in chiaro per tutti - Seconda semifinale della Supercoppa Italiana, questa sera in Arabia Saudita l'Inter affronta il Bologna: chi vince approda alla finalissima contro il Napoli. goal.com

#CONFERENZA #SUPERCOPPA IN ARAB ? #Conte è chiaro sul modulo e su #Lukaku ?

Serve attendere un mese per vedere la griglia dei risultati completi e la classifica aggiornata. " È questo il punto che più pesa per chi segue il campionato: tra Supercoppa e recuperi, capire chi sta davvero davanti sarà possibile solo più avanti. Le gare che Na - facebook.com facebook

Comunque Bisseck nn lo voglio più vedere, partita dominata e questo fa fallo di mano. #BolognaInter #Supercoppa x.com

