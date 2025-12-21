Dove vedere in tv Perugia-Osaka Bluteon Finale Mondiale per club volley 2025 | orario programma streaming
Perugia affronterà l’Osaka Bluteon nella finale del Mondiale per Club 2025 di volley maschile, che andrà in scena domenica 21 dicembre (ore 22.00). Di seguito, le modalità per seguire l’evento in TV e streaming, con orario, programma e canali di trasmissione. Dove vedere in tv Perugia-Osaka Bluteon, Finale Mondiale per club volley 2025: orario, programma, streaming.
Perugia affronterà l’Osaka Bluteon nella finale del Mondiale per Club 2025 di volley maschile, che andrà in scena domenica 21 dicembre (ore 22.30 italiane) a Belem (Brasile). I Campioni d’Europa andranno a caccia del terzo titolo iridato della propria storia dopo quelli conquistati nel 2022 e nel 2023, ma la missione si preannuncia decisamente complicata vista la caratura dei vice campioni d’Asia, che si sono presentati in terra sudamericana e hanno raggiunto con carattere l’atto conclusivo. Si consumerà la rivincita di un incontro già disputato nella fase a gironi, quando i Block Devils ebbero la meglio al tie-break annullando dei match-point ai sorprendenti avversari. 🔗 Leggi su Oasport.it
