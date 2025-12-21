Notizia fresca giunta in redazione: Desire Doue ha etichettato il 2025 del Paris Saint-Germain come “magnifico” e “storico” poiché ha concluso l’anno solare con una vittoria per 4-0 su Vendée Fontenay nella Coupe de France. Doue ha aperto le marcature nei sedicesimi di finale prima che un rigore di Ousmane Dembele e una doppietta di Goncalo Ramos assicurassero la progressione dei detentori. Ha segnato la 50esima vittoria del PSG in tutte le competizioni nel 2025, la più alta per una squadra della Ligue 1 in un anno solare, mentre quest’anno ha anche segnato quattro gol in una singola partita più spesso di qualsiasi altra squadra nei primi cinque campionati europei (22). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Doue saluta il ‘magnifico’ e lo ‘storico’ 2025 del PSG

Leggi anche: Infortunio Doué, il Psg trama! Problema alla coscia nel corso del match contro il Lorient: si rischia un lungo stop per il talento francese classe 2005

Leggi anche: Doué eletto Golden Boy 2025: «Ho conquistato la Champions col PSG ma ho altri sogni, posso confermarvi che…»

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Allez Doué, Golden Boy che corona il sogno del ragazzo Psg. Il prestigioso premio internazionale di Tuttosport esalta la stella francese campione d’Europa: ‘Con l’orgoglio e il sacrificio si può arrivare dovunque!’ #Doue #EuropeanGoldenBoy #goldenboy #ps facebook