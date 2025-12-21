Dopo la morte dello studente turco undici denunciati nei canapa shop di Milano | l’indagine lampo del commissariato Quarto Oggiaro mette i sigilli a 715 chili di hashish

Dopo la morte di uno studente turco, sono stati denunciati undici soggetti nei canapa shop di Milano. L’indagine del commissariato Quarto Oggiaro ha portato al sequestro di 715 chili di hashish. I controlli, effettuati nelle settimane scorse, sono stati avviati in seguito alle nuove normative che vietano l’importazione, la lavorazione e la vendita delle infiorescenze di canapa. Questi interventi evidenziano l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto al fenomeno.

Milano, 21 dicembre 2025 – I controlli sono stati pianificati nelle scorse settimane, sulla scia della stretta legislativa che ha di fatto reso illegali l'importazione, la lavorazione e la vendita delle infiorescenze della canapa. Tradotto: stop alla cosiddetta " marijuana light" , indipendentemente dalla percentuale di delta-9-tetraidrocannabinolo (thc). Tuttavia, il recentissimo caso di Erhan Hac?mustafao?lu, morto suicida in via Antonio da Recanate lo scorso 28 novembre, ha certamente alzato il livello di attenzione sull'argomento, spinoso anziché no per il groviglio legale alimentato da sentenze contrastanti e dubbi (sollevati da un giudice di Brindisi) sulla legittimità costituzionale dell'articolo 18 del Decreto Sicurezza 2025 che ha imposto l'alt definitivo.

