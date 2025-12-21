Due anni fa, per Michael Bolton è arrivata la diagnosi di gliobastoma, una forma aggressiva di cancro al cervello. E ora le sue due figlie hanno deciso di raccontare ad AARP il loro percorso come caregiver del padre. Isa e Taryn hanno parlato delle condizioni del papà, del quale si prendono cura assieme alal sorella Holly. A parlare per la prima volta della malattia è stato lo stesso Bolton, lo scorso aprile, in un’intervista a People. “Siamo orgogliose e felici di aggiornare chiunque abbia seguito il percorso di nostro papà: il suo morale è molto alto e la sua salute è molto buona. Ci sono molte sfide ma in generale è molto forte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Dopo la diagnosi di gliobastoma assistiamo nostro padre e siamo felici perché la sua mobilità e le sue capacità cognitive sono ottime”: parlano le figlie di Michael Bolton

Leggi anche: “Le sue condizioni sono peggiorate, ma vuole tornare subito sul set. Interpreterà un pompiere affetto dalla sua stessa malattia”: Eric Dane di Grey’s anatomy torna in tv dopo la diagnosi di Sla

Leggi anche: La scienza ha dimostrato che tra le 10 e le 12 del mattino le capacità cognitive raggiungono il picco

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

“Dopo la diagnosi di gliobastoma assistiamo nostro padre e siamo felici perché la sua mobilità e le sue capacità cognitive sono ottime”: parlano le figlie di Michael Bolton - "Mobilità e capacità cognitive ottime": Isa e Taryn raccontano come assistono il padre Michael Bolton dopo la diagnosi di tumore ... ilfattoquotidiano.it