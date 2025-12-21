Dopo il suicidio dello studente Caccia alla cannabis adulterata Blitz negli shop di tutta Italia

Dopo il tragico suicidio di uno studente a Milano, si è intensificata l’attenzione sulla qualità della cannabis venduta negli shop italiani. Un’operazione antidroga è stata avviata, coinvolgendo negozi di tutta Italia, per verificare la presenza di sostanze adulterate e garantire la sicurezza dei consumatori. Questa indagine rappresenta un passo importante nella tutela della salute pubblica e nella lotta contro il mercato illecito.

FIRENZE E' partita dal "caso" Firenze e si è estesa su tetto il territorio nazionale un'operazione antidroga che coinvolge anche i cosiddetti "cannabis shop", negozi dove la sostanza dovrebbe restare sotto una certa soglia ma che invece, come nel delirio culminato nel suicidio di uno studente a Milano avvenuto dopo aver fumato dell'erba "adulterata" acquistata in un negozio della nostra città. La polizia sta adesso analizzando 296 chili di cannabinoidi (acquisiti in più shop sul territorio nazionale) che dalle prime verifiche risultano avere le caratteristiche di sostanza stupefacente. Nell'ambito dell'operazione della polizia su tutto il territorio nazionale, coordinata dal Servizio Centrale Operativo, a Firenze sono stati quattro gli arresti, di cui 3 stranieri, per detenzione di materiale esplodente, esecuzione di condanna definitiva ad un anno e dieci mesi e otto giorni di reclusione per reati contro il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale, reingresso nel territorio nazionale, esecuzione ordine di carcerazione in sostituzione della misura alternativa dell'affidamento in prova per reati contro il patrimonio.

