Dopo il malore in quota Simone Moro torna dal Nepal | Ora il cuore sta bene

Simone Moro, alpinista italiano, è tornato dal Nepal dopo aver subito un malore in quota. In un messaggio, ha condiviso che ora il suo cuore sta bene e che, per le festività natalizie, si dedicherà a trascorrere qualche giorno in famiglia e in tranquillità. Dopo un periodo intenso in alta quota, Moro si prepara a un momento di riposo e riflessione.

L’ALPINISTA. «Dopo molto tempo, trascorrerò il periodo natalizio al caldo e a casa, concedendomi qualche giorno di tranquillità», ha raccontato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Dopo il malore in quota Simone Moro torna dal Nepal: «Ora il cuore sta bene» Leggi anche: Malore per Simone Moro prima di salire il Manaslu. Ricoverato a Katmandu: "ma ora sta meglio" Leggi anche: Malore per l’alpinista Simone Moro sull’Himalaya: “Ricoverato, ora sta meglio” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Dopo il malore in quota Simone Moro torna dal Nepal: «Ora il cuore sta bene»; Paura per Simone Moro. Operato a Kathmandu, ora sta meglio; Simone Moro parla dopo il malore sull'Himalaya, l'alpinista rivela che l'aorta coronarica era tappata; Simone Moro ricoverato: Spavento, ma sta bene. Dopo il malore in quota Simone Moro torna dal Nepal: «Ora il cuore sta bene» - «Dopo molto tempo, trascorrerò il periodo natalizio al caldo e a casa», ha raccontato Simone Moro di ritorno dal Nepal. ecodibergamo.it

Simone Moro parla dopo il malore sull'Himalaya, l'alpinista rivela che "l'aorta coronarica era tappata" - Simone Moro racconta cosa è successo sull’Himalaya: dall'occlusione coronarica al ricovero a Kathmandu. virgilio.it

Simone Moro dopo l'attacco cardiaco sull'Himalaya: "Presto rientro in Italia, tornerò all'alpinismo” - 400 metri di quota, poi l’attacco cardiaco quando si trovava già ai piedi della montagna, a circa cinquemila metri. affaritaliani.it

La comunità Sikh piange la scomparsa del 67enne colto da un malore fatale dopo il lavoro nei vigneti di Collalto - facebook.com facebook

Riccardo Chailly torna a dirigere alla Scala: standing ovation dopo il malore x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.