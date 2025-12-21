Donna ferita per errore a Palermo | dopo aver sparato il responsabile si è avvicinato e le ha chiesto scusa

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’uomo che la notte scorsa ha ferito a Palermo una giovane di 33 anni sarebbe sceso dall'automobile, si sarebbe avvicinato a lei chiedendole scusa per poi scappare. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

donna ferita errore palermoPalermo, spari nella notte in centro: ferita 33enne colpita per errore - Una 33enne è rimasta ferita dopo essere stata colpita da un’arma da fuoco nella notte in piazza Nascè. tg24.sky.it

Donna ferita a Palermo, chi ha sparato si sarebbe scusato con la vittima - ] ... blogsicilia.it

donna ferita errore palermoColpi di fucile in strada a Palermo, ferita una donna: il prefetto convoca il comitato per l’ordine e la sicurezza - Secondo i primi accertamenti la vittima sarebbe stata ferita per errore dall'uomo che ha sparato tra la folla. ilsicilia.it

