Donna ferita per errore a Palermo | dopo aver sparato il responsabile si è avvicinato e le ha chiesto scusa
L’uomo che la notte scorsa ha ferito a Palermo una giovane di 33 anni sarebbe sceso dall'automobile, si sarebbe avvicinato a lei chiedendole scusa per poi scappare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Palermo, spari nella notte in centro: ferita 33enne colpita per errore - Una 33enne è rimasta ferita dopo essere stata colpita da un’arma da fuoco nella notte in piazza Nascè. tg24.sky.it
Donna ferita a Palermo, chi ha sparato si sarebbe scusato con la vittima - ] ... blogsicilia.it
Colpi di fucile in strada a Palermo, ferita una donna: il prefetto convoca il comitato per l’ordine e la sicurezza - Secondo i primi accertamenti la vittima sarebbe stata ferita per errore dall'uomo che ha sparato tra la folla. ilsicilia.it
L’uomo sarebbe sceso dall’auto subito dopo il colpo avvicinandosi alla donna ferita prima di allontanarsi in fretta. Ora è ricercato dalla polizia - facebook.com facebook
Fucilate nella piazza della movida a #palermo, ferita una donna. L'aggressore fugge in auto e investe due pedoni x.com
