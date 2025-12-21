Dovevano ‘semplicemente’ notificare ed eseguire un ordine di carcerazione. Mentre lo facevano il pitbull dell'uomo da arrestare si è lanciato in sua difesa azzannando alla mano una carabiniere. Per la donna morsa dal cane è stato necessario il trasporto in ospedale, da dove è stata dimessa con. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Donna carabiniere azzannata da un pitbull durante un arresto

Leggi anche: Gerenzano, ventenne azzannata da un pitbull senza guinzaglio

Leggi anche: Donna azzannata da 3 boxer: è gravissima, ferito anche il proprietario dei cani

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Convalidato l’arresto della donna che ha investito un carabiniere. #aostasera #cronaca x.com

Vittima del raggiro del "finto carabiniere" una donna di 82 anni. I militari dell'Arma invitano a diffidare di chi chiede denaro o oggetti di valore e a segnalare subito episodi sospetti - facebook.com facebook