Donna carabiniere azzannata da un pitbull durante un arresto

Dovevano ‘semplicemente’ notificare ed eseguire un ordine di carcerazione. Mentre lo facevano il pitbull dell'uomo da arrestare si è lanciato in sua difesa azzannando alla mano una carabiniere. Per la donna morsa dal cane è stato necessario il trasporto in ospedale, da dove è stata dimessa con. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

