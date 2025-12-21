L’associazione di volontariato MeLa Gioco ha donato all’ospedale Asst Ovest Milanese un massaggiatore automatico Lucas, destinato al supporto cardiologico avanzato dei pazienti critici nel blocco operatorio. Questa donazione mira a migliorare le condizioni di assistenza, offrendo strumenti innovativi per il trattamento e la cura dei pazienti in situazioni complesse. La collaborazione tra associazioni e strutture sanitarie rappresenta un passo importante per il potenziamento dei servizi.

L’associazione di volontariato MeLa Gioco ha donato al blocco operatorio dell’ Asst Ovest Milanese un massaggiatore automatico Lucas, per il supporto cardiologico avanzato del paziente critico. MeLa Gioco nasce per ricordare Nicolò Sartori, assistito in ospedale nelle fasi della malattia. L’associazione concretizza il ricordo promuovendo iniziative a favore dei bambini e delle famiglie, dello sport e della prevenzione medica, a favore dell’inclusione sociale e del sostegno al diritto all’istruzione attraverso l’assegnazione di borse di studio. La madre di Nicolò, Sonia Oldrini, infermiera del blocco operatorio generale di Legnano, ha scelto di trasformare un’esperienza personale e dolorosa in un gesto di attenzione verso pazienti e operatori, rinsaldando un legame profondo con la struttura sanitaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Donato all’ospedale il massaggiatore per la rianimazione

Leggi anche: Ospedale San Donato, il team della Rianimazione si forma attraverso scenari realistici

Leggi anche: Arezzo, ospedale San Donato: dopo la pioggia, il “San Donato Water Park”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

IO HO QUEL CHE HO DONATO Anche quest’anno, in occasione dell’anniversario del bombardamento del 19 dicembre 1943, l’Avis di Castiglion Fiorentino ha organizzato una raccolta straordinaria di sangue al centro trasfusionale dell’Ospedale Santa Mar - facebook.com facebook

Ventata di allegria nel reparto di Pediatria dell'Ospedale San Donato di #Arezzo con i #Carabinieri. In vista del Natale doni, musica e sorrisi per i piccoli pazienti, insieme alla Filarmonica Guido di Arezzo @Usltoscsudest #PossiamoAiutarvi x.com