donata sammicheli succede a sergio carini alla guida della polisportiva oltrarno

Firenze, 21 dicembre 2025 – Nel clima caldo e sincero della cena degli auguri, tutta la Polisportiva Oltrarno si è stretta con affetto attorno a Sergio Carini, salutando la conclusione di un mandato durato sei anni che ha segnato in modo profondo la storia del sodalizio fiorentino. Si chiude ufficialmente l’esperienza di Sergio Carini alla presidenza della Polisportiva Oltrarno, figura centrale, carismatica e instancabile, capace di accompagnare l’associazione in un percorso di crescita straordinario, non solo sotto il profilo sportivo ma, soprattutto, umano. Un cammino fatto di passione autentica, spirito di servizio e visione lungimirante, che ha trasformato un gruppo di appassionati in una vera e propria famiglia sportiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

