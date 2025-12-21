Domenica In terrore in studio! Cadono rovinosamente | cosa è successo!
Durante le feste natalizie, il pubblico televisivo segue con particolare attenzione i programmi del fine settimana, tra cui Domenica In, dove la compagnia di Mara Venier riesce a intrattenere milioni di spettatori con musica, interviste e momenti di leggerezza. Le dirette di oggi hanno visto una sorpresa inaspettata che ha subito catturato l’attenzione dei telespettatori, trasformando un semplice spostamento sul palco in un episodio memorabile. In diretta, gli storici membri dei Ricchi e poveri, Angela Brambati e Toto Sotgiu, sono inciampati mentre si muovevano tra gli spazi del palco, provocando un piccolo spavento tra il pubblico e lo staff. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Fuoco sull’aereo! Terrore tra i passeggeri: cosa è successo VIDEO
Leggi anche: Attentato Bondi Beach, cosa è successo? Terrore antisemita: spari sulla spiaggia e 16 morti
Momenti di terrore domenica sera al Viale della Vittoria di Agrigento, dove una donna di 53 anni è stata vittima di una rapina avvenuta intorno alle 20, in una delle arterie più frequentate della città. La donna, agrigentina, è stata bloccata e minacciata con una p - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.