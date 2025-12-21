Domenica In terrore in studio! Cadono rovinosamente | cosa è successo!

21 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le feste natalizie, il pubblico televisivo segue con particolare attenzione i programmi del fine settimana, tra cui Domenica In, dove la compagnia di Mara Venier riesce a intrattenere milioni di spettatori con musica, interviste e momenti di leggerezza. Le dirette di oggi hanno visto una sorpresa inaspettata che ha subito catturato l’attenzione dei telespettatori, trasformando un semplice spostamento sul palco in un episodio memorabile. In diretta, gli storici membri dei Ricchi e poveri, Angela Brambati e Toto Sotgiu, sono inciampati mentre si muovevano tra gli spazi del palco, provocando un piccolo spavento tra il pubblico e lo staff. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

domenica in terrore in studio cadono rovinosamente cosa 232 successo

© Thesocialpost.it - Domenica In, terrore in studio! Cadono rovinosamente: cosa è successo!

Leggi anche: Fuoco sull’aereo! Terrore tra i passeggeri: cosa è successo VIDEO

Leggi anche: Attentato Bondi Beach, cosa è successo? Terrore antisemita: spari sulla spiaggia e 16 morti

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.