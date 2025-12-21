Domenica In tensione tra Mara Venier e Ornella Muti | Perché devo farlo?
Attimini di tensione a Domenica In tra Ornella Muti e Mara Venier. Accade nella puntata in onda il 21 dicembre su Rai 1 quando la conduttrice incalza l'attrice su Alain Delon: "Nel libro ne parli molto male di Alain Delon". "Perché mi devi far parlare male di Alain Delon?", risponde senza troppi giri di parole l'ospite. E ancora: "Le persone lo leggono nel libro, tanto vale che lo racconti tu". A quel punto Ornella opta per una frase generica: "Alain Delon è sempre stato un uomo difficile. Non è stato gentile con me, è stato cattivo. Solo che faccio fatica qui a parlarne davanti a tutti, nel libro è stato diverso parlarne". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
