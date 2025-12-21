Domenica In scontro in diretta tra Ornella Muti e Mara Venier | cosa si sono dette

Dopo le cadute in studio dei Ricchi e Poveri, la puntata di Domenica In di sabato 21 dicembre regala un nuovo momento di tensione, questa volta con protagonista Ornella Muti. L’attrice è ospite di Mara Venier per presentare il suo libro, definito come un romanzo autobiografico, ma il confronto prende una piega inattesa quando il discorso si sposta su Alain Delon. Ornella Muti ha sempre mantenuto una netta separazione tra vita pubblica e vita privata, un atteggiamento che emerge anche durante l’intervista. Nonostante il libro attinga direttamente alla sua esperienza personale, l’attrice appare prudente e riservata, poco incline ad approfondire alcuni passaggi più delicati davanti alle telecamere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

