Domenica In | Ricchi e Poveri Andrea Delogu Nikita Perotti e Ornella Muti tra gli ospiti

Mara Venier torna oggi, domenica 21 dicembre, con un nuovo appuntamento di Domenica In, in onda dalle 14.00 su Rai 1, in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Anticipazioni e ospiti del 21 dicembre. Tra gli ospiti della puntata, i Ricchi e Poveri: la band racconterà il proprio successo internazionale e si esibirà sulle note di due brani molto amati del repertorio, Ma non tutta la vita e Il Natale degli Angeli. Grande musica anche con Mario Biondi, che emozionerà il pubblico con un classico di Natale: White Christmas. Ornella Muti, a tu per tu con Mara Venier, si racconterà tra carriera e vita privata, a partire dal suo libro autobiografico Questa non è Ornella Muti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Domenica In: Ricchi e Poveri, Andrea Delogu, Nikita Perotti e Ornella Muti tra gli ospiti Leggi anche: Anticipazioni Domenica In del 21 dicembre: tra gli ospiti anche Andrea Delogu e Nikita Perotti Leggi anche: Anticipazioni Domenica In 7 dicembre: Andrea Delogu e la verità su Nikita Perotti. Gli ospiti della Venier La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La ruota della fortuna: Round Musicale: Ricchi e Poveri Video; Domenica In, Andrea Delogu festeggia il trionfo a Ballando: poi la verità su Nikita Perotti e il nuovo fidanzato; La Ruota della Fortuna 18 dicembre 2025: quanto ha vinto la campionessa Andrea; La ruota della fortuna: Andrea alla Ruota delle Meraviglie Video. Domenica In, Andrea Delogu festeggia il trionfo a Ballando: poi la verità su Nikita Perotti e il nuovo fidanzato - Mara Venier ospita Andrea Delogu dopo il trionfo a Ballando con le stelle: in arrivo rivelazioni su Nikita e il nuovo fidanzato ... libero.it

Domenica In, anticipazioni e ospiti di domenica 21 dicembre: Ricchi e Poveri, Ornella Muti e la coppia vincitrice di Ballando con le Stelle - Una nuova puntata tra musica, racconti e attualità per la Domenica In condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, in onda domenica 21 dicembre alle 14. corrieredellumbria.it

Domenica In: ospiti e anticipazioni di oggi 21 dicembre! In studio i vincitori di Ballando - Domenica In del 21 dicembre propone ospiti musicali, interviste, anticipazioni su film e spazio all'attualità natalizia e gastronomica. serial.everyeye.it

Domenica In: Mario Biondi e i Ricchi e Poveri ospiti di Mara Venier x.com

Sabato e domenica due giorni ricchi di iniziative per grandi e piccini. Al Movicentro la mostra dei presepi. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.