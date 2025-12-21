Domenica In paura in studio | cadono in diretta davanti a Mara Venier

Il clima natalizio, le luci dello studio, la musica dal vivo e quell'atmosfera rassicurante che da anni accompagna il pubblico della domenica pomeriggio. Tutto sembrava procedere secondo copione a Domenica In, quando un attimo improvviso ha trasformato la leggerezza dello spettacolo in un momento di autentico spavento. È successo tutto in pochi secondi, durante una delle fasi più naturali della diretta. Nessun effetto speciale, nessuna coreografia complessa. Solo uno spostamento sul palco, un gradino poco visibile e una caduta che ha gelato lo studio. La caduta improvvisa durante la diretta. Protagonisti dell'incidente sono stati Angela Brambati e Toto Sotgiu, storici componenti dei Ricchi e Poveri, ospiti della puntata natalizia di oggi di Domenica In.

