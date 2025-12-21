Domenica In oggi domenica 21 dicembre | gli ospiti e le anticipazioni
Domenica In torna oggi, domenica 21 dicembre, alle 14.00 su Rai 1, condotta da Mara Venier. La puntata vedrà la partecipazione di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Un appuntamento che offre intrattenimento e approfondimenti, in un contesto informativo e rispettoso delle tradizioni del programma. Domenica In, oggi domenica 21 dicembre: gli ospiti e le anticipazioni.
(Adnkronos) – Domenica In torna oggi, domenica 21 dicembre, alle 14.00 su Rai 1 con un nuovo appuntamento condotto da Mara Venier, in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Tra gli ospiti della puntata, i Ricchi e Poveri: la band racconterà il successo internazionale e si esibirà sulle note di due brani molti .
