Domenica In Nikita Perotti | La mia donna ideale? Un’Andrea Delogu E lei lo rimprovera

"La gente ha frainteso dichiarazioni d'affetto che ho lanciato a Nikita, ma abbiamo chiarito che è soltanto una bellissima amicizia". Andrea Delogu ha vinto Ballando con le stelle 2025, ma a tenere banco è ancora il suo rapporto con il maestro, Nikita Perotti. La coppia vincitrice, che ha battuto Francesca Fialdini e Giovanni .

