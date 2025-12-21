Domenica In la caduta dei Ricchi e Poveri | microfono aperto cosa si sente

C'è poco da ridere: "Pensate ai risarcimenti". A Domenica In tiene banco il caso Ricchi e Poveri. I due mitici cantanti pop genovesi, Angela Brambilla (78 anni) e Angelo Sotgiu (79), in sella dalla fine degli anni Sessanta e sempre pimpantissimi, tra un Festival di Sanremo, un concerto in piazza, un singolo da piazzare e una ospitata in televisione, entrano negli studi di Rai 1 chiamati da Mara Venier. Le porte scorrevoli si aprono e. Bum: Angelo non fa in tempo a salutare il pubblico che precipita a terra, seguito a ruota da Angela che quasi si aggrappa a lui. Zia Mara accorre subito, spaventatissima, prima di scoppiare a ridere.

