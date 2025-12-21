Domenica In i Ricchi e Poveri entrano in studio e cadono insieme | l' intervista col ghiaccio

Incidente di percorso, nel vero senso del termine, per i Ricchi e Poveri ospiti di Mara Venier a Domenica In. Angelo Sotgiu e Angela Brambati sono stati chiamati in studio dalla conduttrice e nel fare il loro ingresso in studio qualcosa è andato storto perché, passando attraverso il vidiwall, sono inciampati in un piccolo gradino, non visibile nell'immediato, che ha fatto cadere prima Sotgiu e poi Brembati. Lei, quando si è accorta che lui stava cadendo, ha provato a intervenire ma a sua volta è incespicata. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per i due cantanti, che come tanti altri in questi giorni stanno partecipando alla maratona di Telethon sulle reti Rai. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

