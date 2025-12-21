Domenica In i Ricchi e Poveri cadono sul gradino | Abbiamo dato una mentata!

Angelo e Angela dei Ricchi e Poveri inciampano sul gradino di Domenica In cadendo a terra. Mara Venier sbotta con la produzione: "Questo cacchio di gradino".

Domenica In, i Ricchi e Poveri cadono all'entrata: paura e risate in studio, cosa è successo - Entrata col "botto" per Angela Brambati e Angelo Sotgiu, che inciampano su un gradino e restano a terra: "Volo meraviglioso"

