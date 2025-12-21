A Domenica In l’ultima puntata prima di Natale si è trasformata, nel giro di pochi secondi, in una scena degna di una sitcom. Protagonisti involontari i Ricchi e Poveri, attesi ospiti da Mara Venier, che durante il loro ingresso in studio sono inciampati su uno scalino cadendo in diretta e regalando al pubblico un momento tanto imprevisto quanto commentato. Il video è diventato subito virale e se loro l’hanno buttata sul ridere, sui social non è piaciuta la reazione della conduttrice. Ricchi e Poveri, la caduta in diretta a Domenica In. Appena annunciati da Mara Venier, Angela Brambati e Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri hanno fatto il loro ingresso negli Studi Fabrizio Frizzi di Roma senza accorgersi del famigerato gradino che separa l’entrata dal centro dello studio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Domenica In, i Ricchi e Poveri cadono in diretta

Domenica In, i Ricchi e Poveri cadono all'entrata: paura e risate in studio, cosa è successo - Entrata col "botto" per Angela Brambati e Angelo Sotgiu, che inciampano su un gradino e restano a terra: "Volo meraviglioso" ... corrieredellosport.it