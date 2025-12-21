A meno di una settimana dal Natale, le case delle famiglie italiane sono addobbate ormai da tempo per le feste. Luci, colori, alberi ma, soprattutto, il presepe, una tradizione secolare per il nostro Paese, che qualcuno vorrebbe cancellare, ridurre a mero folklore ma che in realtà è un rito che si ripete di generazione in generazione per portare la nascita di Gesù, quindi la speranza, in ogni casa. Non è solo una questione di statuine di gesso o di muschio sintetico adagiato con cura su un tavolino in salotto. Il presepe rappresenta l’argine ultimo contro quella cultura della cancellazione che, in nome di un malinteso senso di inclusività, vorrebbe privare le nostre piazze e le nostre scuole del loro simbolo più autentico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Domenica In, Cerno: "Ecco perché dobbiamo preservare il presepe"

