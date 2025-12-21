Domenica In caduta in diretta | i Ricchi e Poveri finiscono a terra il video è già virale

Di solito queste cose succedono a Belve e in genere capitano solo ad una persona, ma i Ricchi e Poveri a Domenica In hanno voluto strafare: sono caduti entrambi, insieme e di faccia, al loro ingresso in studio, dopo essere stati annunciati da Mara Venier. Un bel capitombolo che apparentemente non ha avuto conseguenze serie, ma il video è diventato già diventato virale. Il video integrale. L’entrata dei Ricchi e poveri col botto, insieme, l’insulto allo scalino, la ripetuta dell’ingresso. Tutto. #domenicain – Rai 1, 21 dicembre 2025 pic.twitter.comB2GVBs6zzJ — LALLERO (@seelallero) December 21, 2025 Oggi pomeriggio, quando Mara Venier ha annunciato il duo, Angelo Sotgiu e Angela Brambati sono entrati salutando il pubblico, ma Angelo è inciampato e lei, forse nel tentativo di “riacchiapparlo” è caduta a sua volta e si è fatta male. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

