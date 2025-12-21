Domenica In Andrea Delogu e Nikita Perotti commentano la vittoria e annunciano il futuro lavorativo insieme

Andrea Delogu e Nikita Perotti hanato la vittoria a Domenica In mostrando una grande felicità e facendo un annuncio importante: lui entrerà nel cast de La Porta magica. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Domenica In, Andrea Delogu e Nikita Perotti commentano la vittoria e annunciano il futuro lavorativo insieme Leggi anche: Ballando con le Stelle, Nikita Perotti trionfa insieme ad Andrea Delogu: è la prima vittoria del maestro di Chivasso Leggi anche: Domenica In, Nikita Perotti: “La mia donna ideale? Un’Andrea Delogu”. E lei lo rimprovera La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Ballando con le Stelle, su Instagram la dichiarazione di Andrea Delogu a Nikita Perotti; Andrea Delogu si dichiara: Da quel momento è cambiato tutto, spero sia per sempre. Le toccanti parole per Nikita Perotti; Andrea Delogu e la dichiarazione a Nikita Perotti: l’amore sbocciato a Ballando?; Legame puro, ma non stiamo insieme, Andrea Delogu e la 'retromarcia' con Nikita Perotti. Domenica In, Andrea Delogu festeggia il trionfo a Ballando: poi la verità su Nikita Perotti e il nuovo fidanzato - Mara Venier ospita Andrea Delogu dopo il trionfo a Ballando con le stelle: in arrivo rivelazioni su Nikita e il nuovo fidanzato ... libero.it

Domenica In, Nikita Perotti: "La mia donna ideale? Un'Andrea Delogu". E lei lo rimprovera - "La gente ha frainteso dichiarazioni d'affetto che ho lanciato a Nikita, ma abbiamo chiarito che è soltanto una bellissima amicizia". adnkronos.com

Mara Venier smaschera Andrea Delogu sul nuovo fidanzato, che imbarazzo a Domenica In! - Mara Venier parla a Domenica In delle paparazzate di Andrea Delogu con Alessandro Marziali, la reazione di Nikita Perotti ... gossipetv.com

