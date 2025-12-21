Domenica 21 dicembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai, che prevede la diretta delle competizioni di Sci Alpino ad Alta Badia e Val d'Isère, oltre a eventi di Volley e Ciclocross. Una giornata ricca di appuntamenti per gli appassionati di sport, trasmessi in diretta su Rai Sport.

In vista del weekend, Domenica 21 Dicembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Domenica 21 Dicembre Live Rai Sport: diretta Sci Alpino Alta Badia e Val d'Isere, Volley, Ciclocross

Leggi anche: Sabato 13 Dicembre Live Rai Sport: Sci Alpino Val d'Isere e Alta Badia, Pallavolo, Ciclocross

Leggi anche: Domenica 14 Dicembre Live Rai Sport: diretta Sci Alpino St. Moritz e Val d'Isere, Volley, Basket

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Weekend a Roma: 20 eventi da non perdere sabato 20 e domenica 21 dicembre; Domenica 21 dicembre il tradizionale Concerto natalizio a Pellestrina; Il calendario di Serie A, le partite e gli orari della 16^ giornata; 7 magnifici appuntamenti da non perdere nel weekend a Como.

Mantova-Empoli: diretta live e risultato in tempo reale - Empoli di Domenica 21 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net