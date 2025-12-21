A oltre vent'anni di distanza dalla sua uscita, il discusso film di Lars Von Trier approda in 4K UHD grazie a Eagle con una bella edizione a due dischi. Sicuramente Lars von Trier è uno dei registi più controversi, provocatori e divisivi del panorama cinematografico internazionale: lo è stato soprattutto con il suo Dogville del 2003, sia per la scenografia minimalista di stampo teatrale con case tracciate col gesso e pochissimi oggetti di scena, sia per la potenza della sua opera caustica, sconfortante e pessimista, che punta l'attenzione aull'innata ferocia dell'animo umano descrivendo la vita di uno sperduto e piccolo villaggio durante la Grande Depressione negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Dogville: il 4K che non ti aspetti per il caustico e pessimista film di Lars Von Trier

Leggi anche: Festival del cinema europeo, i film in concorso. Premi a Lars von Trier e Costanzo

Leggi anche: Udo Kier è morto a 81 anni: addio all’icona cult dei film di Andy Warhol e Lars von Trier

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Dogville: ecco il trailer ufficiale della versione restaurata in 4k del film di Lars Von Trier che torna al cinema - Straniante, brechtiano, bellissimo: torna al cinema con Movies Inspired dal 2 al 4 giugno il film di Lars Von Trier con Nicole Kidman e James Caan. comingsoon.it

Dogville, torna al cinema il capolavoro brechtiano di Lars Von Trier - Movies Inspired riporta nelle sale in versione restaurata in 4K il celebre film diretto dal provocatorio regista danese che vedeva protagonista Nicole Kidman. comingsoon.it

“Dogville” di Lars von Trier vent’anni e non sentirli affatto - Solo oggi e domani al Cinema The Space di Montebello si potrà vedere la versione restaurata in 4K di “Dogville”, uno dei film più radicali e controversi del cinema contemporaneo che torna sul grande ... laprovinciapavese.gelocal.it