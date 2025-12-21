Dogville | il 4K che non ti aspetti per il caustico e pessimista film di Lars Von Trier
A oltre vent'anni di distanza dalla sua uscita, il discusso film di Lars Von Trier approda in 4K UHD grazie a Eagle con una bella edizione a due dischi. Sicuramente Lars von Trier è uno dei registi più controversi, provocatori e divisivi del panorama cinematografico internazionale: lo è stato soprattutto con il suo Dogville del 2003, sia per la scenografia minimalista di stampo teatrale con case tracciate col gesso e pochissimi oggetti di scena, sia per la potenza della sua opera caustica, sconfortante e pessimista, che punta l'attenzione aull'innata ferocia dell'animo umano descrivendo la vita di uno sperduto e piccolo villaggio durante la Grande Depressione negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
