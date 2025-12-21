Docenti Collaboratori del Dirigente scolastico | qual è l’orario di servizio Sulla carta e nella pratica quotidiana

Tra le questioni che più frequentemente generano incertezze nelle istituzioni scolastiche vi è quella relativa all’inquadramento giuridico e all’orario di servizio dei docenti che svolgono funzioni di collaborazione con il Dirigente scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Docenti neoassunti 2025/26, qual è il ruolo del Dirigente Scolastico nell’anno di prova Leggi anche: Esonero dall’insegnamento per collaboratori del dirigente e responsabili di plesso. Limiti e retribuzione Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Assemblee sindacali, a disposizione 10 ore, non si prendono le firme, chi può partecipare [GUIDA]; DOCENTE DI SOSTEGNO OBBLIGATA A SVOLGERE COMPITI NON RIENTRANTI NEL SUO PROFILO PROFESSIONALE: ANALISI E COMMENTO ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FOGGIA; COBAS: è antisindacale la sostituzione di personale in sciopero; Osservatori esterni prove Invalsi 2026: anche giovani laureati e diplomati possono presentare domanda. Età max 29 anni. Luigi Fabbrizio, il dirigente amato da docenti e studenti: il lutto tra Foggia e Brisighella - La notizia è arrivata all’improvviso, con quelle parole che nella scuola fanno sempre più male del solito: è morto il dirigente scolastico Luigi Fabbrizio. alphabetcity.it

Ordini di servizio tramite il canale Whatsapp, non sono legittimi e chi non li rispetta non è sanzionabile - Una docente, che non ha un rapporto idilliaco con il collaboratore del dirigente scolastico della sua scuola, ci chiede se è legittimo che tale collaboratore invia ordini di servizio tramite whatsapp ... tecnicadellascuola.it

Rifreddo: amministratori comunali, associazioni e dirigente scolastico in versione Babbo Natale, doni ai ragazzi della Primaria e dell’Infanzia - “Come ogni anno – ha spiegato il sindaco Giordanino – ci teniamo a ringraziare i bambini e tutti gli insegnati, oltre ai collaboratori scolastici e alla cuoca Maura, per l’eccellente collaborazione ch ... targatocn.it

Buone Feste dall’Istituto Santa Caterina Madri Pie a studenti, famiglie, docenti e collaboratori. Che il nuovo anno sia ricco di crescita, speranza e pace per tutti!!! #istitutosantacaterina #bilingualmiddleschool #scuolainfanzia #scuolasecondaria #babyparking - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.