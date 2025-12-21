DJI Neo 2 | avanzato drone per principianti a 239 euro

Da DJI arriva il nuovo Neo 2. Con soli 151g di peso, è ad oggi il drone più leggero e compatto dell’azienda dotato di rilevamento omnidirezionale degli ostacoli. Dispone della funzione Controllo con gesti, per un controllo totale con le mani, SelfieShot per catturare momenti con il minimo sforzo. 🔗 Leggi su Today.it

