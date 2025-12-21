Divisi sul Piano strutturale Ferretti | Osare di più

Il Piano strutturale rappresenta una sfida importante per il futuro di Siena. Le differenze di opinione tra le parti evidenziano la necessità di un confronto costruttivo. Ferretti invita a superare le paure e a osare di più, sottolineando che progettare non significa avere il “capo nelle nuvole”, ma tracciate percorsi concreti per le generazioni future. Divisi sul Piano strutturale. Ferretti:

"Il mio invito è quello di andare "oltre": progettare, pensare non è avere il "capo nelle nuvole", ma è tracciare sentieri per i senesi di domani". Così Anna Ferretti, capogruppo Pd in consiglio comunale, replica all'intervista pubblicata ieri da La Nazione a Michele Capitani, vicesindaco con delega all'urbanistica, sui passi del Piano strutturale, tra progetti di sviluppo economico come nuova leva attrattiva per la città, fondamentali interventi sul fronte della viabilità nelle zone nevralgiche, progetti per parchi urbani e aree a verde, tra le principali linee di uno strumento assai complesso.

